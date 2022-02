Gran Turismo 7 su PS5: trigger adattivi, feedback aptico e audio 3D supportati

Gran Turismo 7 per PS5 supporterà i trigger adattivi e il feedback aptico del controller DualSense al fine di trasmettere una serie di informazioni extra al giocatore tramite il dispositivo.

Dopo la conferma del multiplayer anche in locale via split-screen, Gran Turismo 7 non ha ovviamente lesinato sulle tecnologie più innovative della console next-gen Sony, incluso l'audio 3D, mostrato in azione durante lo State of Play di stasera.

L'ambiente audio che si viene a creare durante le gare è dunque completamente tridimensionale, la direzionalità dei suoni è precisa ed è possibile percepirla distintamente durante l'azione, così da capire esattamente cosa sta succedendo.

L'insieme di queste feature, legate tanto al controller quanto al comparto sonoro, promettono di consegnarci un'esperienza di guida quanto mai avvolgente e totalizzante, sorprendentemente vicina alla realtà di una gara automobilistica.

