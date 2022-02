Gran Turismo 7: la simulazione metereologica sarà rivoluzionaria

Uno degli elementi di spicco di Gran Turismo 7 tra quelli mostrati durante lo State of Play monografico che gli ha dedicato Sony è la simulazione metereologica, davvero avanzatissima e rivoluzionaria, nonché molto bella da ammirare.

Il meteo sarà totalmente dinamico, quindi non più legato a delle modalità specifiche o a dei singoli circuiti. Il gioco utilizzerà dei dati reali per riprodurre le condizioni metereologiche il più verosimili possibile.

Il meteo non avrà una funzione meramente estetica, ma modificherà le condizioni della pista, sempre in tempo reale, con l'asfalto che si bagnerà e asciugherà dinamicamente a seconda del variare del tempo. Quindi con la pioggia vedremo l'acqua accumularsi sull'asfalto negli stessi punti in cui lo farebbe nella realtà, mentre con il ritorno del sole l'asfalto inizierà ad asciugarsi, prima sulle traiettorie delle auto, quindi nel resto della pista.

Inoltre, oltre alle condizioni atmosferiche, cambierà anche l'illuminazione a seconda dell'ora della giornata in cui ci si trova.

Per tutte le altre informazioni, vi rimandiamo all'anterpima di Gran Turismo 7 fresca di pubblicazione. Infine, vi ricordiamo che l'uscita del gioco è fissata per il 4 marzo 2022 su PS4 e PS5.