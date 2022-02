Gran Turismo 7: il cafè sembra pensato per contenuti modulari

Durante lo State of Play monografico di Gran Turismo 7, sono stati svelati alcuni dettagli sulla campagna single player, accessibile dal Gran Turismo Cafè posto al centro della mappa generale. Di base il cafè ha svelato la natura modulare del titolo, ossia la possibilità che in futuro vengano aggiunti dei nuovi contenuti direttamente al suo interno. Le gare e le missioni della campagna saranno infatti selezionabili dei menù che verranno dati al giocatore. Nonostante la grande mole di contenuti che ci saranno da subito in gioco, è probabile che con il tempo siano aggiunti altri menù.

In questa fase è difficile dire come potrebbe essere espanso Gran Turismo 7, visto che non è ancora sul mercato. Comunque sia è meno arduo pensare a nuove competizioni con nuove categorie i veicoli, nuovi luoghi realizzato ad hoc e quant'altro. In fondo stiamo parlando di un gioco di corse molto serioso.

Comunque sia non c'è niente di confermato, in questo momento. quindi prendete il tutto come una mera speculazione. Naturalmente non è improbabile che un gioco di successo sia espanso. Per saperne di più è probabile che dovremo attendere il post lancio, quindi dopo il 4 marzo 2022, quando sarà reso disponibile per PS4 e PS5.