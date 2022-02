Halo Infinite, utenti irritati dallo stato del multiplayer online

Gli utenti di Halo Infinite sono irritati per via dello stato del comparto multiplayer online, il cui supporto come sapete procede a rilento anche rispetto alle tempistiche stabilite dagli stessi sviluppatori.

343 Industries ha detto di non essere pronta per parlare di stagioni, co-op e Forgia, pur essendosi in precedenza impegnata a fornire una roadmap ufficiale entro il mese di gennaio: un appuntamento che il team non è riuscito purtroppo a rispettare.

"Abbiamo bisogno di più tempo per concretizzare i nostri piani, così che ciò che condividiamo sia qualcosa su cui possiate contare", ha dichiarato l'head of creative Joe Staten. "Questo lavoro rappresenta la mia prima priorità, vi aggiorneremo non appena possibile."

Non c'è dubbio che il multiplayer free-to-play di Halo Infinite sia riuscito a catalizzare l'attenzione dei giocatori grazie alla propria qualità, ma al comtempo abbia pagato dazio per via di una struttura ancora poco definita.

Una situazione che purtroppo non si è risolta nelle settimane che hanno fatto seguito al lancio, e che a quanto pare richiederà un'attesa più lunga.