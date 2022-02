Minecraft: sistemato un bug vecchio di quasi dieci anni

Con la patch 1.18.2, Mojang ha sistemato un bug di Minecraft che era nel gioco da quasi dieci anni, ossia da almeno il 2012. Non era niente di compromettente, visto che si trattava di un piccolo glitch grafico, ma evidentemente qualcuno ha finalmente trovato il tempo di risolverlo, per la gioia di quelli che se lo sono ritrovato davanti per anni e anni.

In cosa consisteva? Semplicemente era una distorsione visiva dei blocchi d'acqua. Posizionando un blocco d'acqua diagonalmente a un altro, si verificava una strana distorsione dello stesso, come visibile nell'immagine sottostante.

Il bug del blocco d'acqua

Come dicevamo, non era niente di drammatico e si poteva vivere benissimo anche così, ma fa piacere vedere che aggiornamento dopo aggiornamento anche alcuni problemi storici vengano affrontati e risolti positivamente.

Per il resto la patch 1.18.2 risolve altri bug del gioco, in preparazione del lancio dell'aggiornamento Wild con la patch 1.19, che introdurrà nuovi contenuti e chissà, magari anche dei nuovi bug.