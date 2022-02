Days Gone 2: la petizione di richiesta per Sony ha raccolto quasi 150.000 firme

La petizione su Change.org per chiedere a Sony di realizzare Days Gone 2 ha quasi raggiunto le 150.000 firme. Più precisamente siamo a 144.814 al momento di scrivere questa notizia.

Come ricorderete, circa un mese fa il director di Days Gone, Jeff Ross, aveva fatto capire chiaramente la sua frustrazione per il trattamento riservato al gioco da Sony e per la mancanza d'interesse in un seguito. Il motivo è che, nonostante la ricezione della critica è stata tiepida, il gioco ha comunque venduto bene.

Qualche mese prima dei fatti riguardanti Ross, dei fan di Days Gone avevano deciso di lanciare la suddetta petizione, che ha tratto grande forza dalla storia del director, accumulando un gran numero di nuove firme nel giro di poche settimane.

Stando a Ross, Days Gone avrebbe venduto più di 8 milioni di copie su PS4 e almeno un milione su PC. Il suo progetto per il seguito era quello di migliorare il primo capitolo in diversi modi. Purtroppo non gli stato permesso di farlo e alla fine ha lasciato Bend Studios. Chissà se la petizione smuoverà davvero qualcosa o se si dimostrerà solo un tentativo disperato di fare breccia tra i vertici di Sony.

Nel frattempo vi ricordiamo che Days Gone è giocabile su PC, PS4 e PS5.