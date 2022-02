Doom Eternal BFG 10000 è un PC moddato capace di bucare i pianeti

Il mondo dei PC moddati ci ha abituati a ogni genere di meraviglia, come questo case chiamato Doom Eternal BFG 10000, che riprende l'omonima torretta vista in Doom Eternal di id Software, e la trasforma in una macchina da gioco spietata. Naturalmente non ci si può bucare un pianeta (chi ha finito il gioco capirà, per gli altri evitiamo anticipazioni), ma sicuramente ci si può far girare Doom Eternal e, volendo, anche Crysis (si scherza).

L'autore del The Doom Eternal BFG 10000 è Mark's Fabrication al secolo Mark Celica, modder molto noto nell'ambiente, che per il suo lavoro è stato ospitato da GeForce Garage. Per realizzare questo PC il nostro ha impiegato diversi mesi, da agosto a ottobre 2021. Tra le sue caratteristiche di spicco ci sono la base rotante, la possibilità di alzare o abbassare il cannone e le rifiniture con laser.

Vediamo un video di questo piccolo prodigio:

Queste le sue caratteristiche tecniche: