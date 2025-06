NVIDIA GeForce RTX 5050: confermata la memoria GDDR6, ecco chi saranno i fornitori

NVIDIA GeForce RTX 5050

Qualche giorno fa, il portale Videocardz aveva indicato come periodo d'uscita per la NVIDIA GeForce RTX 5050 il mese di luglio 2025, una notizia poi confermata da diversi altri siti. Tra questi era presente anche Benchlife, che aveva persino ventilato l'ipotesi di un passaggio dalla memoria GDDR6 alla più performante GDDR7, generando aspettative elevate. Tuttavia, un aggiornamento più recente, sempre da Benchlife, ha smentito questa possibilità, confermando che la RTX 5050 manterrà la configurazione con memoria GDDR6. A quanto pare questa informazione è stata esplicitamente condivisa da NVIDIA con i propri partner, consolidando le specifiche che erano già state anticipate da altre fonti in passato. Di conseguenza, la scheda dovrebbe allinearsi alle previsioni iniziali in termini di configurazione della memoria. Un ulteriore dettaglio emerso riguarda i fornitori dei moduli di memoria. Benchlife ha specificato che il fornitore principale per la memoria GDDR6 della RTX 5050 sarà Samsung. Tuttavia, anche SK Hynix figurerà nell'elenco dei fornitori, e si prevede che contribuirà alla fornitura di memoria per la RTX 5050 in una fase successiva.

È stato anche confermato un SKU specifico e un numero di scheda per la GeForce RTX 5050: PG152-F01 SKU 50. La designazione "F01" suggerisce una variante interna, probabilmente destinata a uno dei partner di NVIDIA.

E voi che cosa ne pensate della scelta di rimanere con la memoria GDDR6? Diteci la vostra nei commenti.