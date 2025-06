watchOS 26: trapelano gli Apple Watch che saranno compatibili con il nuovo sistema operativo

Oggi, 9 giugno, si terrà l'attesissima conferenza di casa Apple. L'azienda di Cupertino, durante questo evento conosciuto come WWDC 25, si concentrerà sulla presentazione di nuovi hardware ma anche di nuovi sistemi operativi, come iOS, iPadOS, macOS e anche watchOS. Stando alle indiscrezioni riportate da MacRumors e AppleInsider, sono diversi i modelli di Apple Watch che supporteranno il nuovo watchOS 26. Con ogni probabilità, dunque, i modelli che attualmente supportano e riescono a far girare serenamente watchOS 11, saranno gli stessi che saranno compatibili con il nuovo watchOS 26. Si tratta di una buona notizia per chi possiede modelli più recenti, un po' meno buona per chi dispone di un device un po' più datato.

L'elenco completo degli Apple Watch che supporteranno watchOS 26 Come detto qualche rigo più su, i modelli che attualmente supportano watchOS 11 saranno, con ogni probabilità, proprio quelli che supporteranno anche watchOS 26. Ecco, dunque, l'elenco completo: Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch SE (2ª generazione) Apple Watch Il modello più "anziano" tra questi è sicuramente l'Apple Watch 6 che è stato lanciato sul mercato nel 2020, quindi ormai già 5 anni fa. L'aggiornamento a watchOS 11 aveva tagliato dispositivi come Apple Watch Series 4, Series 5 e il primo Apple Watch SE. In questo caso, da quanto emerge da questo rumor, in attesa di dichiarazioni ufficiali, pare che con watchOS 26 - ciò che sappiamo per certo è che ci sarà un cambio di numerazione - Apple non intende tagliare fuori troppi prodotti.