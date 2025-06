Gears of War: Reloaded avrà una beta multigiocatore a breve: le date e come accedere

Lo avevamo già scoperto lo scorso mese grazie a un leak di SteamDB, ma ora ne abbiamo l'ufficialità: Gears of War: Reloaded sarà disponibile in una sorta di versione di prova tramite una Beta Multigiocatore a tempo limitato .

La data della beta di Gears of War: Reloaded

Gears of War: Reloaded sarà in fase di Beta Multigiocatore in due fasi: la prima inizia il 13 giugno e termina il 15 giugno, mentre la seconda sarà esattamente una settimana dopo, ovvero tra il 20 e il 22 giugno.

Se volete provare il multiplayer dello sparatutto di Xbox, sappiate che ci sono più modi per farlo: la prima è fare la prenotazione, la seconda è essere abbonati a Xbox Game Pass Ultimate oppure PC Game Pass o, infine, possedere già la versione digitale di Gears of War: Ultimate Edition.

La prima fase della beta includerà la modalità Team Deathmatch all'interno di tre mappe: Gridlock, Raven Down e Gold Rush. Durante il secondo weekend, invece, saranno aggiunte anche Courtyard e War Machine (sempre per Team Deathmatch) insieme alla mappa Canals per la modalità King of the Hill. Sappiate anche che il cross-play sarà abilitato, quindi potrete giocare con tutti coloro che accederanno alla beta, indipendentemente dalla piattaforma sulla quale si trovano.

Parlando invece dei dettagli tecnici, il multigiocatore supporterà i 120 FPS (dovete avere uno schermo compatibile), perfetti per godervi scontri oltremodo fluidi contro i giocatori online. La data di uscita del gioco completo è invece fissata per il 26 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X | S, con pubblicazione su Game Pass sin dal lancio.