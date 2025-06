Pixel VIP è la nuova funzionalità esclusiva in arrivo con il Pixel Drop di giugno: ecco cosa offre

Comunicazione migliorata

Diversi utenti hanno trovato l'app sul Google Play Store, precisamente con il nome com.google.android.apps.pixel.relationships e nella versione 1.0.766545851. Si tratta di un widget che farà parte del feature drop previsto per il mese di giugno, sebbene non sia stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale. Ad ogni modo, è già in rollout per alcuni utenti, anche nella versione stabile Android 15 QPR2.

Pixel VIP consente di gestire meglio i propri contatti preferiti

"Entra in contatto in modo facile e veloce con le persone a cui tieni di più. Visualizza l'ultima chiamata e l'ultimo messaggio, la posizione in tempo reale, suggerimenti di attività e altro ancora. I tuoi VIP possono anche ignorare la modalità Non disturbare, così non ti perdi mai nulla di importante", si può leggere dalla descrizione ufficiale.

Come già anticipato, si tratta di una funzionalità ancora più utile di "Contatti preferiti" e consente di creare fino a 8 contatti VIP, aggiungere note alla loro scheda di contatto, condividere la posizione (o chiederla), ricevere promemoria per i compleanni e vedere le chiamate o i messaggi più recenti (anche da WhatsApp).

L'interfaccia di Pixel VIP

Non è tutto, perché gli utenti possono anche ricevere suggerimenti per attività da fare insieme, controllare il meteo e l'ora locale del VIP e altro ancora.