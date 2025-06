Persona 4 Revival potrebbe avere i contenuti della versione Golden, secondo alcuni indizi nel trailer

La questione ha una certa importanza, visto che Persona 4 Golden, come spesso accade con i giochi Atlus, è una riedizione con molti contenuti aggiuntivi che ampliano la storia in maniera fondamentale, dunque per un remake sarebbe opportuno incentrarsi su questa versione rispetto all'originale.

Due indizi interessanti

Atlus potrebbe dunque essersi ravveduta e potrebbe aver deciso di basare Persona 4 Revival su Persona 4 Golden, invece dell'originale: non c'è nessuna informazione ufficiale al riguardo, ma l'idea emerge proprio dall'unico elementi visto finora del gioco, ovvero il trailer di presentazione andato in scena durante l'Xbox Games Showcase 2025 di ieri.



Nel video in questione, come segnalato da alcuni fan, si sente infatti la traccia "Time to make History", che in effetti fa parte esclusivamente della colonna sonora di Persona 4 Golden, come tema musicale in combattimento tratto da Persona 4 The Golden Original Soundtrack, composto e arrangiato da Shoji Meguro e cantata da Shihoko Hirata.

Non solo, c'è anche un secondo indizio, ancora più fugace: per una frazione di secondo, segnala l'utente X "MeovvCAT", si intravede la Dojima Residence con quello che sembra uno scooter (una sorta di Vespa) parcheggiato accanto, altro elemento che sembra riferirsi a Golden, visto che nella versione originale c'è una bicicletta al posto di questo.

A questo punto attendiamo informazioni da Atlus e Sega su Persona 4 Revival, che non ha ancora una data di uscita ma è previsto arrivare al lancio su Game Pass.