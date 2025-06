Call of Duty: Black Ops 7 è ancora cross-gen, vediamo i primi dettagli ufficiali annunciati da Activision

Dopo lo spettacolare trailer che ha chiuso l'Xbox Games Showcase 2025 nella serata di ieri, sono arrivati i primi dettagli ufficiali di Call of Duty: Black Ops 7 pubblicati da Activision attraverso il sito ufficiale, che confermano il fatto che si tratti ancora di un gioco cross-gen, ovvero in arrivo sia sulle piattaforme di attuale generazione che della scorsa, dunque PS4 e Xbox One oltre a PS5 e Xbox Series X|S e PC.

Come abbiamo visto, resta il mistero sull'arrivo o meno su Nintendo Switch 2, con Nintendo e Microsoft che pare stiano attivamente lavorando per portare la serie sulle piattaforme della casa di Kyoto ma ancora nessun annuncio al riguardo, ma c'è la conferma che, per il resto, arriverà praticamente su tutte le altre console presenti sul mercato.

Viene inoltre riferito che gli sviluppatori incaricati sono Treyarch e Raven Software, con quest'ultima forse dedicata soprattutto alla parte multiplayer, come da tradizione, e si tratta del primo seguito diretto e consecutivo per una sotto-serie di Call of Duty, visto che è il sequel del precedente Black Ops uscito l'anno scorso.