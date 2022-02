Steam Deck: God of War, Horizon Zero Dawn e Deathloop fra i giochi verificati

Steam Deck ha aggiornato la propria lista di compatibilità: God of War, Horizon Zero Dawn e Deathloop figurano ora fra i giochi verificati per l'handheld prodotto da Valve.

In uscita il 25 febbraio, Steam Deck è a tutti gli effetti un PC portatile ma con specifiche precise, e gli sviluppatori Valve stanno testando decine e decine di titoli al fine di garantirne il funzionamento.

Oltre alle ex esclusive PlayStation di cui abbiamo parlato in apertura, l'elenco si è arricchito anche di nomi come Desperados 3, Metal Gear Rising: Revengeance, Death Stranding, Sekiro: Shadows Die Twice e Dark Souls 3.

Laddove i giochi verificati risultano essere pienamente ottimizzati per Steam Deck, nella lista dei titoli semplicemente compatibili spiccano i vari It Takes Two, Star Wars Jedi: Fallen Order, Battlefield 4, Star Wars: Battlefront 2 e altri.

Fa invece discutere che fra i giochi non ancora compatibili con l'handheld ci siano nomi come Gears 5, Halo: The Master Chief Collection, Fall Guys: Ultimate Knockout, Back 4 Blood, For Honor e Rainbow Six: Siege.