Lordle of the Rings è Wordle, ma nella Terra di Mezzo

Wordle è sicuramente il gioco del momento, una veloce sfida cui tutti partecipano volentieri, giocata a chi indovina la parola del giorno entro i sei tentativi. Lordle of the Rings è lo stesso identico gioco, solo ambientato nella Terra di Mezzo di Tolkien.

Lordle of the Rings è Wordle, ma con Gandalf

Come facilmente intuibile, la differenza fondamentale tra Lordle of the Rings e Wordle è nel vocabolario: mentre il gioco originale utilizza parole comuni di cinque lettere, quello modificato richiede di trovare parole tratte dall'opera tolkeniana, nomi propri compresi, sempre di cinque lettere. Come resistere alla tentazione di iniziare ogni giorno scrivendo Bilbo o Frodo?

Lordle of the Rings è stato sviluppato usando un framework JavaScript open source ed è stato realizzato solo per divertimento, senza la pretesa di soppiantare Wordle. Se volete realizzare la vostra versione del gioco, potete scaricare l'interfaccia Vue Wordle da Githube modificarla come vi piace.

Lordle of the Rings è raggiungibile a questo indirizzo. Purtroppo Sauron e Gollum sono stati esclusi dal gioco per via dei loro nomi troppo lunghi. Inoltre ricordate che dovete usare le parole inglesi per i nomi comuni.