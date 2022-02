The King of Fighters 15: 12 personaggi in arrivo nel 2022 tramite DLC

SNK Corporation ha annunciato l'arrivo di 12 personaggi DLC dopo il lancio di The King of Fighters 15 nel corso del 2022. I primi tre, Rock Howard, Gato e B. Jenet, saranno disponibili a partire da marzo.

La prima wave di combattenti fa parte del Team 1, dal nome Team Garou, e arriverà a marzo, la seconda wave, il Team South Town, sarà disponibile invece a maggio ed è composta da Geese Howard, Billy Kane e Ryuji Yamazaki. Nel filmato qui sotto vengono presentati i personaggi del Team 1 e 2.

Successivamente il Team 3 di King of Fighters 15 sarà pubblicato in estate mentre il Team 4 in autunno. Ogni Team sarà composto da 3 combattenti, quindi il roster attuale di 39 personaggi passerà a 51 combattenti tra cui i giocatori potranno scegliere.

Di seguito, una breve introduzione dei tre personaggi del Team Garou:

Rock Howard: Sebbene sia il figlio del temibile Geese Howard, questo giovane combattente con un passato complicato è stato cresciuto da Terry Bogard. Vero prodigio nel combattimento, Rock ha imparato a utilizzare gli stili tramandati sia dal padre che dal patrigno. B. Jenet lo convince a unirsi al Team Garou in questo KOF. (CV:Yuma Uchida)

Gato: Questo combattente di classe superiore, freddo e calcolatore, si allontana sempre dal branco. Ha deciso di vendicarsi dopo che sua madre è morta per mano di suo padre. Sebbene desideri andare per la sua strada, B. Jenet è riuscita a convincerlo a unirsi alla squadra poiché ha alcune informazioni su dove si trova suo padre.

B. Jenet: Leader di una banda di pirati conosciuta come i Lillien Knights, B. Jenet ha viaggiato per il mondo in lungo e in largo. Figlia della famiglia Behrn, un influente cartello internazionale, si stancò della sua vita lussuosa ma noiosa e fuggì per formare i Lillien Knights. Dopo i tumultuosi eventi del precedente KOF, B. Jenet ha i suoi sospetti che il peggio non sia ancora passato e punta a unirsi a questo KOF per vedere cosa c'è in serbo.

The King of Fighters 15 sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S e per PC via Windows, Steam ed Epic Games Store dal 17 febbraio 2022. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere le nostre impressioni sull'open beta che si è svolta nei mesi scorsi.