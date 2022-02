Teamfight Tactics, arrivano le Neon Nights

Negli ultimi mesi Riot Games è indaffaratissima. Il numero di giochi attivi e in sviluppo negli ultimi anni si è moltiplicato e la compagnia americana ha deciso anche di provare a sfondare (con ottimi risultati) nel mondo dell'animazione. Dopo tutto questo fermento è normale che ci siano dei periodi nei quali bisogna tirare tutti i fili, in modo da rendere più compatta la propria offerta, così da provare a massimizzare i benefici. Questo vuol dire che per tutti i giochi è giunto il momento di provare a inglobare, ognuno a modo suo, personaggi, caratteristiche e dinamiche giunte "dall'esterno", senza per questo snaturare la loro natura. Non è un'operazione semplice, alla fine ogni gioco ha le sue necessità, ma si può notare un filo conduttore. Con il Mid-Set 6.5 Neon Nights di Teamfight Tactics Riot prova a introdurre un look decisamente più aggressivo e colorato al suo gioco di scacchi automatico, oltre che ad alcuni interessanti bilanciamenti del gameplay che andranno testati nel dettaglio nelle prossime settimane.

Gizmos & Gadgets Un pesonaggio di Teamfight Tactics Il gancio narrativo utilizzato per le nuove skin e la nuova arena è piuttosto semplice. La tecnologia è dappertutto e ancora non si capisce si sia pericolosa o meno. Si tratta a grandi linee del canovaccio di Arcane, la bellissima serie TV ospitata da Netflix, ma in questo caso applicato a Teamfight Tactics. L'Hextech è una cosa buona o una cattiva? Non ci resta che testarla in prima persona! Questo si traduce in tutta una serie di nuove skin per alcuni personaggi e due nuove arene. Tutto caratterizzato da colori elettrici e accesi, fatti si forti contrasti. Arriveranno i nuovi Tactician Plant Buddy Sprite, Projet Abyssia, Socialite Nixie, oltre che a versione Neon Nights Egg di Fenroar, Lightcharger e QiQi. Anche le due nuove arene, Toxitorium e Hextech Battle Arena, mostrano con orgoglio queste nuove colorazioni, molto aggressive e stilose.

Bilanciamento Alcuni artwork di Teamfight Tactics Dal punto di vista delle meccaniche di gioco è interessante vedere tutte le novità di questo Mid-Set 6.5. Iniziamo con un nuovo oggetto chiamato Edge of Night che garantisce Stealth e l'impossibilità di essere targettato per un breve periodo la prima volta che la salute del personaggio scende sotto il 50%. Inoltre chi possiede questo oggetto ottiene un 30% di velocità in più. Ancora più interessanti sono i nuovi Impianti Hextech. Questi hanno subito un netto ribilanciamento, con restrizioni più strette per l'attivazione degli effetti che renderanno ancora più complesso e tattico il loro utilizzo. Inoltre il team di sviluppo ha cancellato alcuni impianti definiti "cattivi". Oltre a questo sono stati aggiunti oltre 80 nuovi impianti Hextech che offrono i più svariati effetti, come la possibilità di rendere il proprio stratega più grande, la possibilità di far recuperare vita e mana a tutti gli eroi che hanno in mano un oggetto o la possibilità di rendere immuni al controllo le proprie unità per 12 secondi. Con questo set debutteranno anche dei nuovi tratti che prenderanno il posto di Accademia e Imperiale. Debonair è forse il più interessante, dato che donerà più salute e potere delle abilità ai personaggi che lo possiedono. Inoltre dà la possibilità di trovare una versione VIP del proprio personaggio, ognuna caratterizzata da abilità bonus. Il secondo tratto, Hextech, garantisce uno scudo di 350 unità per 4 secondi all'inizio del turno e intervalli regolari di 5 secondi successivamente. Striker, infine, dà un bonus all'attacco. Si tratta di tanti piccoli cambiamenti che andranno studiati nel dettaglio nelle prossime settimane, dato che potrebbero cambiare gli equilibri i gioco in maniera profonda, in base a come la comunità sarà in grado di sfruttarli.