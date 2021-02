PS5, disponibile a marzo l'aggiornamento con VRR e supporto per 4K a 120 fps?

L'aggiornamento di PS5 per l'introduzione del VRR (Variable Rate Refresh) e del supporto ai 4K a 120 fps sarà disponibile verso metà marzo, secondo quanto riportato dall'insider Tidux.

Sapevamo dallo scorso novembre che il VRR di PS5 sarebbe stato aggiunto con un aggiornamento da Sony, ma l'azienda non ha finora comunicato in via ufficiale una data per l'update in questione.

Attualmente non disponibile su PlayStation 5, il Variable Refresh Rate consente a un dispositivo di aggiornare dinamicamente la frequenza di visualizzazione su schermo a seconda delle esigenze.

Per quanto riguarda invece i 4K a 120 fps, si tratta delle specifiche dello standard HDMI 2.1, con cui in teoria la nuova console Sony dovrebbe già essere compatibile, almeno stando a quanto riportato sul sito ufficiale:

La console PS5 supporta le specifiche HDMI 2.1 e l'uscita video 4K a 120 Hz. Tuttavia i TV 4K a 120 Hz non sono ancora molto diffusi sul mercato.

Sony Interactive Entertainment sta collaborando con le aziende produttrici di TV per individuare e risolvere i problemi durante questo periodo di transizione, ma per il momento i giocatori potrebbero riscontrare qualche difficoltà con la risoluzione 4K a 120 Hz.

L'insider Tidux, nel tweet che vedete qui in calce, riferisce che l'aggiornamento del firmware dovrebbe includere anche altre funzionalità, ma che tuttavia non possiede informazioni al riguardo.