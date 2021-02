Fall Guys arriva su Xbox Series X|S e Xbox One: ecco quando

Mediatonic ha annunciato che Fall Guys Ultimate Knockout, il suo battle royale arcade, è in arrivo su Xbox Series X|S e su Xbox One. Quando? Questa estate, esattamente come la versione Nintendo Switch. Attualmente non è stata indicata una data di uscita precisa, ma probabilmente l'informazione arriverà nel corso dei prossimi mesi. L'annuncio è stato fatto tramite un tweet, che potete vedere in calce.

Il Lead game designer di Fall Guys Ultimate Knockout, Joe Walsh, ha inoltre rilasciato questa dichiarazione sull'Xbox Blog, che vi proponiamo in traduzione: "Il nostro team non vede l'ora di dare il benvenuto ai giocatori Xbox all'interno della nostra Blunderdome per tanto caos a base di fagiolini. C'è voluto di certo un po', ma finalmente ci siamo e non vediamo l'ora".

L'arrivo di Fall Guys Ultimate Knockout su Xbox Series X|S e Xbox One non è certo una sorpresa. Microsoft aveva precedentemente affermato sui social network che il gioco era in arrivo. Devolver Digital aveva smentito tutto (e aveva evocato Satana come testimone) ma chiaramente si trattava solo di una mossa pubblicitaria. Probabilmente la data di uscita sarà agosto 2021: è credibile che Sony abbia un accordo di esclusività console di 12 mesi con Mediatonic.

Per il momento non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni ufficiali da parte di Mediatonic. Fall Guys continuerà ad aggiornarsi e a introdurre novità. Nel frattempo potete anche vedere il nuovo trailer della versione Nintendo Switch.