Blizzard assume per un nuovo gioco basato su una serie già conosciuta, forse un RPG

Blizzard ha diversi progetti in lavorazione, ma in particolare ne è emerso uno che sembra non essere stato annunciato, collegato a una serie già nota e per il quale la compagnia sta assumendo personale, le cui caratteristiche sembrano tendere verso l'RPG.

Tra gli annunci di lavoro di Blizzard si parla infatti di un "progetto non ancora annunciato" per il quale si cerca, tra gli altri, un Lead Content Designer, in grado di "fondere un gameplay coinvolgente con una narrazione che aiuti a creare aree di gioco, quest, personaggi e dialoghi", per questo titolo non annunciato ma appartenente a "una proprietà intellettuale Blizzard ben stabilita".

Nell'annuncio si fa spesso menzione all'RPG e le caratteristiche che emergono sembrano puntare su un gioco di ruolo o una qualche derivazione di questo: si parla di "creare quest, punti di interesse e personaggi in un mondo condiviso", ma è richiesta anche "esperienza nella creazione di campagna su RPG pen and paper o live action RPG", oltre a una generica "passione per i giochi di ruolo (da tavolo o su computer)" come richiesta specifica per il candidato.

Ovviamente queste caratteristiche possono essere associate a diversi brand di Blizzard, come Diablo, Warcraft o anche StarCraft. Considerando che si tratta di un progetto non ancora annunciato, potrebbe riguardare proprio questi ultimi due, ma potrebbe avere a che fare anche con quel Warcraft Mobile che non è stato esplicitamente presentato ma la cui esistenza è stata confermata da Blizzard per il prossimo futuro.