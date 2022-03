Californication: ecco il gioco gratuito del videoclip della canzone dei Red Hot Chili Peppers

Lo sviluppatore indipendente Miquel Camps Orteza ha realizzato un videogioco gratuito ispirato al videoclip di Californication, la canzone dei Red Hot Chili Peppers. Considerate che il video ha più di vent'anni e che allora le immagini in computer grafica che mostrava non erano spiacevoli, quindi è normale che qualcuno possa averne un buon ricordo.

Nel videoclip di Californication si potevano vedere i membri della band in versione virtuale che diventavano protagonisti di diversi giochi. Orteza ha dichiarato in merito: "Ho sempre sognato di giocarci. È il 2022 e non ho visto nessuno realizzarlo, quindi ho deciso di crearlo da solo mettendomi alla prova."

Attualmente Californication è già stato scaricato migliaia di volte, quindi sembra aver suscitato un certo interesse nel pubblico. Il gioco è composto da sette livelli, tutti ispirati al video musicale. Per evitare problemi di copyright, nella colonna sonora del gioco non c'è la canzone dei Red Hot Chili Peppers, ma vengono comunque consigliate delle cover da utilizzare in alternativa.

Attualmente potete scaricare Californication da itch.io per PC e Mac, ma lo sviluppatore ha confermato che presto arriverà anche su sistemi Android.