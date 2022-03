Rocket League, Stagione 6: data di uscita, trailer e dettagli da Psyonix

Rocket League vedrà a breve il lancio della Stagione 6, che ha ora una data di uscita ufficiale: sarà disponibile a partire dal 9 marzo su tutte le piattaforme, come conferma anche il trailer che trovate qui sotto.

Forte di oltre un milione di giocatori contemporanei, Rocket League punterà per la nuova season sulle atmosfere da cartone animato, su di una nuova arena ma anche sul Rocket Pass, eventi a tempo limitato e altro ancora.

Dopo il passaggio al modello free-to-play, Rocket League continua dunque a rinnovare i propri contenuti per tenere alto il coinvolgimento dei giocatori, come da tradizione per questo genere di prodotti.

Come si vede nel video, gli sviluppatori hanno effettivamente sperimentato uno stile cartoonesco per la Stagione 6 di Rocket League, e la sinossi lo conferma: "Preparati a rendere tutto animato perché la stagione 6 porta l'avventura su strada con il Nomad Van!"

"Sblocca oggetti Nomster soffici e misteriosi mentre ti immergi nel Rocket Pass della stagione 6 e competi per ottenere le nuovissime ricompense dei tornei come il topper Dumbbell e l'esplosione gol TP."