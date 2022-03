Destiny 2: La Regina dei Sussurri, la recensione della migliore espansione di Bungie

Alcune volte bastano pochi istanti per capire se quello che si andrà a giocare ha effettivamente del potenziale o meno. Non tutte le volte, badate bene, ma spesso sì. I primi minuti di La Regina dei Sussurri sono un concentrato di emozioni e sensazioni potenti, d'impatto, ammalianti e allo stesso tempo in grado di pietrificarvi se siete appassionati della narrativa dell'universo Bungie . Il momento in cui si realizza il fatto di essere davanti a un personaggio introdotto (in maniera superficiale, con un accenno) ben 12 anni fa, rimane, forse, uno dei momenti che probabilmente rimarrà indelebile nella mente di chi vi scrive. Realizzare di essere parte di un progetto artistico di queste dimensioni, per un giocatore, è una risorsa indispensabile, un sentimento che va preservato in quanto protettore di quel sentirsi fanciullo che permette di vivere in maniera spensierata ciò che si ha di fronte.

Una volta però conclusasi la campagna leggendaria, a emergere è tutto il cuore pulsante, incastonato anche e sopratutto nel Raid . L'attività end-game per eccellenza è a livello narrativo un'anticamera di quanto inizieremo a vedere con maggiore forza nei prossimi mesi in attesa di Lightfall. Quello che possiamo dirvi è che davvero, arrivati a questo punto Bungie ha sfoderato i carichi da novanta andando a colpire il cuore degli appassionati e intrigando i neofiti della serie con tematiche molto cupe.

La Megera Regina è a conti fatti un connubio subdolo di acume, eleganza, possanza e anche dolcezza. Svathun mostra ai giocatori, se ancora ce ne fosse bisogno, che è il punto di vista da cui si guarda un evento a cambiare la percezione di tale evento. L'inganno è un elemento portante, un pilastro che sorregge tutta la narrativa. L'idea di essere costantemente depistati, ingannati e manipolati sovrasta il giocatore, lo avvolge e lo tramortisce più volte. Quella che viene raccontata è una storia che racchiude dentro di sé elementi classici della narrativa Bungie, ma che prova anche a variare, a dipingere nuove sfumature attraverso la creazione di casi da risolvere, come se appunto il giocatore fosse un detective che unisce i puntini per arrivare alla risoluzione del caso.

Quanto fatto con Savathun è in minima parte quello iniziato ora nei confronti del Testimone e a livello di giudizio, vi possiamo dire che è stato magistralmente orchestrato. Narrativa principale, secondaria, ma anche narrativa implicita ed esplicita, raid, assalti, campagna, tutti quanti i contenuti ricchi di Lore hanno adempiuto al loro dovere sia nella creazione dell'hype che nella materializzazione di un nemico, Savathun appunto, che ha rispettato le attesa in maniera egregia.

Come detto anche in precedenza su queste pagine, la narrativa di Bungie è decisamente migliorata negli anni. La consapevolezza con la quale vengono proposte granparte delle dinamiche attuali della trama di Destiny 2 è decisamente di un alto livello. Senza troppi spoiler ovviamente, la figura del Testimone avrà un ruolo centrale nei prossimi anni e l'idea che esso stia venendo trattato in maniera simile a quanto fatto dalla Marvel con Thanos non può che far ben sperare i fan. Questo parallelismo nasce dal fatto che ormai si è visto come Bungie sia in grado di creare quella costruzione dell'hype nei confronti dei villain più importanti, che per anni è stata punto centrale dell'MCU della Marvel.

Un gameplay granitico

Destiny 2: La Regina dei Sussurri: il design di Savathun

Come più volte abbiamo detto, il gunplay di Destiny è forse uno dei più solidi sul mercato. Soddisfacente, variegato e oramai perfettamente oliato nei suoi meccanismi, riesce a conferire ottimo feeling con tutte le armi. Per questo, l'introduzione di un nuovo archetipo di arma è sempre una grande novità in casa Bungie.

Con la Regina dei Sussurri, l'introduzione del Falcione ha chiaramente incuriosito tutti e possiamo dirvi che quanto visto è decisamente ottimo. Il design e il feeling conferito dalla prima arma melee ad essere usata in prima persona (la spada cambia la visuale del gioco in terza), sono ottimi. Non si tratta di un'arma stravolgente nella sua versione leggendaria, ma sicuramente di un'ottima soluzione in quanto ibrido tra media e corta distanza. Per quanto riguarda i falcioni esotici, offrono delle interessanti variabili grazie alla loro abilità unica, ma vanno approfondite maggiormente per capirne la loro effettiva utilità.

Le altre due grandi novità per quanto riguarda il gameplay sono il Crafting e la versione Leggendaria della campagna. Per quanto riguarda la modalità difficile delle missioni principali della storia, abbiamo avuto modo di esprimerci positivamente in precedenza, elogiando questo sistema in grado di offrire nuove sfide soprattutto ai giocatori più avvezzi al modus operandi di Bungie nella sua epopea videoludica. Resta ottima anche la notizia emersa nella nostra recente intervista con gli sviluppatori, riguardo il ritorno di questa feature anche in Lightfall.

Destiny 2: La Regina dei Sussurri: Lo spettro di Savathun

Per quanto riguarda il Crafting invece, il discorso è differente. Quanto fatto da Bungie permette ai giocatori di scegliere quale arma forgiare (o riforgiare) e con quali peculiarità farlo. Questo però è ovviamente limitato in due modi per bilanciare tale possibilità: in primis con l'utilizzo di materiali consumabili per l'utilizzo della forgiatura, in secondo luogo restringendo il paniere di armi creabili. Se dal punto di vista del bilanciamento questo è comunque un'ottima scelta, dal lato dei consumabili un po' meno. L'unica pecca trovata a questa espansione è infatti l'eccessiva richiesta di materiali per la forgiatura, data anche dalla gestione un po' fallace del drop di armi della nuova attività a 6 giocatori dell'espansione. Niente che non sia già in fase di limatura, ma comunque allo stato attuale rimane un piccolo neo.

Proprio parlando di attività, se nella precedente occasione abbiamo avuto modo di parlare delle attività normali, in questa sede possiamo celebrare anche l'ottima riuscita dell'attività end-game per eccellenza: il Raid. Promessa del Discepolo, questo il nome del nuovo raid, è davvero un'ottima attività. Difficile, stimolante, ricca di nuove meccaniche e ispiratissima a livello artistico. Nonostante gli Infami siano una razza decisamente poco apprezzata, questo Raid ha saputo creare un'ottima miscela in grado di esaltare ogni aspetto positivo di tutte le componenti in gioco, culminando con un picco esaltante nello scontro finale con il boss.