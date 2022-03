Xbox Game Pass: quanto costano tutti i giochi in catalogo? Scopriamo il prezzo totale

Xbox Game Pass è sicuramente tra i migliori servizi su abbonamento presenti al momento in ambito videoludico, forse il migliore in assoluto per convenienza, come dimostra questa interessante ricerca sui prezzi dei giochi presenti in catalogo che mostra quanto costerebbero tutti i titoli insieme.

Secondo quanto riferito da We Got This Covered, il costo totale complessivo di tutti i giochi nel catalogo di Xbox Game Pass su console è pari a 10.026,24 dollari, questo è il costo che richiederebbe l'acquisto di tutti i giochi presenti. Cosa che può darci un'idea del valore monetario del catalogo, considerando che un anno di abbonamento costa circa 120 euro (salvo eventuali sconti e promozioni).

Escludendo i giochi first party di Xbox Game Studios, il prezzo scenderebbe a 8.201,87 dollari, comunque importante anche solo per quanto riguarda i titoli third party, che rappresentano ovviamente la maggior parte del catalogo.

Per quanto riguarda il PC Game Pass, l'acquisto di ogni singolo gioco porterebbe a un costo di 8.081,91 dollari, che diventano 6.644,32 dollari se si escludono i giochi Microsoft dei circa 30 team presenti all'interno di Xbox Game Studios.

Ovviamente la ricerca di We Got this Covered racconta solo una parte della realtà sul servizio Microsoft, perché calcolare il valore solo sulla base dei prezzi di tutti i titoli non basta a dimostrarne la convenienza, visto che bisogna poi vedere l'effettiva appetibilità dei singoli giochi.

Xbox Game Pass è ormai un pilastro dell'intera divisione Xbox di Microsoft

Tuttavia, come vediamo di mese in mese, anche su quest'ultimo aspetto c'è veramente poco da lamentarsi, dunque è interessante comunque vedere anche i numeri precisi sul valore economico totale dell'offerta.

Nel catalogo di Xbox Game Pass per console sono presenti circa 450 giochi, almeno in base al momento in cui il sito ha effettuato la ricerca, mentre 409 sono nel PC Game Pass, visto che non c'è una sovrapposizione totale tra i due cataloghi. Tra questi, 65 titoli sono in retrocompatibilità con la generazione Xbox 360 e prima Xbox, dunque la maggior parte dei giochi appartiene alle generazioni Xbox One e Xbox Series X|S.

Per il resto, abbiamo visto i giochi della prima infornata di marzo 2022 per gli abbonati a Xbox Game Pass, mentre altri sono in arrivo nella seconda metà del mese ancora da annunciare, con alcuni giochi che saranno rimossi dal catalogo il 15 marzo 2022.