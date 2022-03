Xbox Game Pass, marzo 2022: i giochi della prima infornata per gli abbonati

Con l'avvio di marzo 2022, ci troviamo di fronte alla consueta prima ondata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass, che in questo caso si presenta davvero molto interessante, come vediamo in questa tradizionale panoramica. Si è chiuso un mese molto ricco sul fronte delle nuove uscite ma forse meno per quanto riguarda il servizio su abbonamento di Microsoft, che nei due precedenti aggiornamenti si è concentrato soprattutto su produzioni più piccole, anche se è riuscito comunque a inserire all'interno dei gioconi come Total War: Warhammer III. In ogni caso, come al solito c'è davvero poco di cui lamentarsi, si è comunque trattato di quasi una ventina di giochi aggiunti al catalogo, appartenenti a generi diversi e con alcuni elementi davvero molto interessanti soprattutto tra gli indie. Xbox Game Pass, marzo 2022: la prima ondata di giochi per gli abbonati Marzo 2022 sembra invece partire subito con delle produzioni di notevole spessore, senza scordare che, nella seconda ondata, sono già previsti alcuni giochi confermati di sicuro interesse. Procediamo dunque con la panoramica sulla prima infornata di giochi per gli abbonati a Xbox Game Pass per marzo 2022, senza scordare i giochi che saranno rimossi dal catalogo il 15 marzo 2022.

Microsoft Flight Simulator - Cloud, 1 marzo Microsoft Flight Simulator, uno screenshot del gioco Dopo essere uscito su PC e poi su Xbox Series X|S, Microsoft Flight Simulator arriva infine su Cloud, con una soluzione ideale per molti giocatori vista la configurazione piuttosto impegnativa richiesta per poterlo giocare al meglio. In questo modo, sarà possibile solcare i cieli utilizzando qualsiasi dispositivo compatibile con il servizio in cloud, purché ovviamente si abbia una connessione di buon livello. Si tratta peraltro della versione aggiornata con il pacchetto World Tour 7, che consente di provare tutte le varie espansioni gratuite uscite finora. Microsoft Flight Simulator è la massima evoluzione tecnologica vista finora per quanto riguarda questo tipo di "giochi" e non solo, visto che utilizza una serie di soluzioni particolarmente all'avanguardia per mettere in scena, semplicemente, l'intero mondo come ambiente esplorabile, sfruttando delle interessanti integrazioni tecnologiche tra mappe di Bing, costruzione procedurale e grafica elaborata a mano. Non propriamente un "gioco" in senso stretto ma una vera esperienza di volo e un modo per viaggiare ovunque nel mondo.

Far: Changing Tides - Xbox, PC e Cloud, 1 marzo Far: Changing Tides, un'immagine del gioco con l'imbarcazione del protagonista Dopo Far: Lone Sails, Okomotive evolve il concept particolare elaborato per il suo primo titolo con Far: Changing Tides, che sposta l'ambientazione dal deserto al mare, introducendo in questo modo diverse nuove meccaniche e una notevole varietà di situazioni rispetto al capitolo precedente, ma mantenendo quello stile particolare che caratterizzava già la bizzarra "avventura veicolare". Protagonista della storia è Toe un giovane ragazzo intenzionato a trovare una nuova casa, solcando i mari a bordo di una strana e complessa imbarcazione che sfrutta una serie di meccanismi per muoversi e resistere alle intemperie e alle minacce del mare aperto. Risvegliatosi in un mondo semi-sommerso dalle acque e in apparente solitudine totale, Toe deve imparare a sopravvivere da solo in questo strano e sconfinato mondo, alternando navigazione in superficie con immersioni subacquee alla ricerca di tesori e risorse varie. Tra elementi survival e meccanismi legati alla navigazione, Far: Changing Tides risulta un gioco molto affascinante, che gioca sulla malinconia e il senso di minaccia costante ma anche di grande libertà.

Lightning Returns: Final Fantasy XIII - Xbox e PC, 3 marzo Lightning Returns: Final Fantasy XIII, uno screenshot del gioco Square Enix Nel complesso costrutto narrativo di Fabula Nova Crystallis, ovvero la "mini serie" interna al celebre franchise di Square Enix e tutta incentrata sul tredicesimo capitolo, il titolo più particolare e che probabilmente è rimasto più impresso è Lightning Returns: Final Fantasy XIII. Al di là di alcune evoluzioni tecnologiche introdotte negli anni successivi a Final Fantasy XIII, quello che caratterizza maggiormente il gioco è la sua peculiare struttura, che per certi versi ricorda quella geniale di The Legend of Zelda: Majora's Mask. Anche in questo caso abbiamo a che fare con la fine del mondo e dobbiamo agire combattendo contro il tempo. Con 13 giorni a disposizione (con ogni giorno che corrisponde a 2-3 ore di gioco effettive), Lightning dovrà agire in fretta e dosare le forze per cercare di risolvere quante più quest possibile senza mai perdere di vista l'obiettivo principale. Se a questa particolare struttura si unisce anche una caratterizzazione alquanto inedita di mondo e personaggi, si capisce come questo sia uno dei capitoli più curiosi e interessanti tra i Final Fantasy recenti.

Kentucky Route Zero - Xbox, PC e Cloud - 10 marzo Kentucky Route Zero, l'immagine di un momento particolarmente magico nel gioco Tra critica e ode lirica del Bluegrass State, Kentucky Route Zero può essere considerato uno dei migliori esempi di narrativa applicata ai videogiochi, in cui lo Stato americano assurge a metafora di tutta una certa condizione umana che trascende la collocazione geografica, facendolo diventare un luogo dell'anima e rendendo la storia più universale e sospesa. Questa fusione di elementi realistici e passaggi onirici, l'umanità rappresentata sempre alle prese con problemi estremamente terreni ma anche metafisici, rappresenta un po' la costante di Kentucky Route Zero, con i vari episodi disparati tenuti insieme dalla presenza dello spaesato fattorino Conway e del suo cane Omero (o Blue) a fare da raccordo e sutura tra gli strani eventi sullo schermo e il giocatore/spettatore/regista. Il filo conduttore resta la strana odissea di Conway lungo la Route Zero, ma questo è più che altro un pretesto per mettere in scena frammenti di storie spezzate, calandoci ogni volta all'interno di una realtà diversa in questa strana avventura multiforme. Si è parlato di realismo magico come riferimento letterario al particolare stile utilizzato e il paragone è veramente calzante, per come il magico e il sovrannaturale irrompono in situazioni profondamente legate alla realtà, raccontate nei cinque meravigliosi atti di questo gioco indimenticabile.

Lawn Mowing Simulator - Xbox One, 10 marzo Lawn Mowing Simulator, uno screenshot della particolare simulazione Lawn Mowing Simulator arriva in ritardo rispetto alla controparte PC, ma è infine giunto il momento anche per gli utenti console di provare il brivido del taglio dell'erba simulato. Come detto già alla prima uscita, si potrebbe pensare che la mania dei "Simulator" sta un po' sfuggendo di mano, ma finché riesce a proporre dei giochi effettivamente ben fatti, e finché riesce a raccogliere ampi consensi nel pubblico, ben vengano anche le sperimentazioni più assurde. Il gioco in questione rientra probabilmente in questa categoria, trattandosi di simulatore di tagliaerba: se il vostro sogno è sempre stato tagliare l'erba di rigogliosi giardini a bordo di uno dei veicoli specializzati più avanzati presenti sulla piazza ma - cosa fondamentale - senza doversi alzare dalla propria sedia in casa, questo è il gioco che fa per voi. Tra riproduzione maniacale delle macchine e ambientazioni diverse che pongono vari ostacoli e difficoltà specifiche da affrontare per portare a termine il lavoro, manca veramente solo lo stipendio vero e proprio, ma per il resto c'è tutto in Lawn Mowing Simulator.

Marvel's Guardians of the Galaxy - Xbox, PC e Cloud, 10 marzo La copertina di Guardiani della Galassia Il gioco più in vista e atteso di questa prima mandata di marzo 2022 è sicuramente Marvel's Guardians of the Galaxy, il blockbuster di Square Enix ed Eidos Montreal che arriva su Xbox Game Pass a non molta distanza dalla sua uscita sul mercato e dopo aver raccolto ampi consensi tra critica e pubblico. Contrariamente a quanto successo con Marvel's Avengers, l'action game incentrato sui Guardiani ha funzionato bene, mettendo in scena un'esperienza di gioco più tradizionale, impostata sulla progressione narrativa ma con buone meccaniche di gameplay e con elementi più tradizionali e improntati al single player. Diversi elementi concorrono a renderlo un gioco piacevole, come dimostrato anche nella nostra recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy: il sistema di combattimento, la caratterizzazione di personaggi e ambientazioni, la narrazione e la realizzazione tecnica. Tutto concorre a confezionare un gioco davvero curato e bilanciato, che ricorda un po' le produzioni action in terza persona classiche, con in più il carisma di personaggi Marvel molto particolari.