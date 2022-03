My Heroes: Dungeon Raid, la recensione di un dungeon crawler sparatutto

Le sperimentazioni tra indie e mobile si basano spesso sulla fusione di stili e generi apparentemente contrastanti, proprio come vediamo in questa recensione di My Heroes Dungeon Raid. L'idea è prendere l'RPG dungeon crawler con inquadratura dall'alto e declinarlo sullo stile dello sparatutto bullet hell, condendo il tutto con una notevole attenzione alla progressione dei personaggi e alla ricerca del loot, dando una certa profondità al tutto.

Non c'è molto spazio per la narrazione, con la storia che serve giusto per proporre un pretesto e dare il via all'azione: c'è il solito re malvagio, in questo caso chiamato Solomon, che ha deciso di distruggere le aree magiche che proteggevano il regno e aprire i passaggi verso una dimensione oscura, dando il via libera a un'invasione di mostri e creature aberranti.

Tutto questo per dire che, come al solito, è giunto il nostro turno di "salvare il mondo", senza girarci tanto attorno, eliminando nemici e boss assortiti all'interno di un gran numero di livelli progressivi. My Heroes Dungeon Raid ci catapulta all'interno di vari "dungeon" caratterizzati da varie ambientazioni, composti da livelli interconnessi che sono sostanzialmente arene nelle quali si svolgono i furenti scontri con i nemici, da eliminare per liberare la strada fino al boss finale.

Il meccanismo si ripete praticamente costante e si basa soprattutto sulla progressione dei personaggi e sulla ricerca del loot, che è poi alla base del meccanismo gacha presente all'interno. Quest'ultimo, invece di sbloccare nuovi personaggi, si concentra esclusivamente su armi ed equipaggiamenti, legati anche a nuove abilità speciali, dunque un sistema di "evocazione" di nuovi contenuti che potrebbe essere considerato meno assillante di quello classico incentrato sui personaggi, ma che ha comunque i suoi lati negativi.