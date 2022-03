Phil Spencer sarà ospite del centesimo episodio del podcast XboxEra

Phil Spencer sarà presente in qualità di ospite per il centesimo episodio del podcast XboxEra, che verrà trasmesso in diretta nella serata di sabato 12 marzo.

A pochi giorni di distanza dalla premiazione ai DICE Awards, Spencer ha dunque deciso di riconoscere l'importanza dello show condotto da Nick Baker e Jon Clarke, in cui si discute di Xbox ma anche dell'industria videoludica nella sua interezza.

Sarà senza dubbio interessante ascoltare le parole del CEO di Microsoft Gaming, sebbene al momento non sia ancora chiaro se la sua partecipazione si limiterà a un intervento o riguarderà l'intera durata del podcast.

Qualche settimana fa Phil Spencer ha detto che l'acquisizione di Activision va oltre qualsiasi cosa abbia mai fatto, e il tema delle acquisizioni rimane uno dei più quotati: ci sarà l'occasione per affrontarlo in diretta?

Scopriremo come stanno le cose nella serata di sabato 12 marzo, come detto, durante il centesimo episodio di XboxEra.