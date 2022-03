Guerra in Ucraina, Epic Games e Fortnite: vendite sospese in Russia

Epic Games ha deciso di sospendere le vendite in Russia per via della guerra in Ucraina, e nell'ambito di tale iniziativa rientra chiaramente anche Fortnite.

Dopo Microsoft, Electronic Arts, Activision Blizzard, Intel, AMD e NVIDIA, anche Epic ha dunque pensato fosse il caso di dare un segnale rispetto all'invasione dell'Ucraina, pur senza arrivare a bloccare i propri servizi.

Ciò significa che gli utenti russi potranno continuare ad accedere alla piattaforma di Epic Games, ai contenuti dell'Epic Games Store e ai server di Fortnite, ma che probabilmente non potranno effettuare acquisti, che si tratti di giochi o microtransazioni.

"Epic ha deciso di interrompere il commercio con la Russia nei suoi giochi in risposta all'invasione dell'Ucraina", si legge nel post pubblicato su Twitter dalla Newsroom ufficiale dell'azienda.

"Non bloccheremo l'accesso ai servizi per lo stesso motivo per cui altri sistemi di comunicazione rimangono online: il mondo libero dovrebbe mantenere aperte tutte le possibilità di dialogo."