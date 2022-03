Konami registra il marchio Pro Powerful Soccer, è l’evoluzione di PES ed eFootball?

Konami pochi giorni fa ha registrato il marchio "Pro Powerful Soccer", suggerendo così un possibile nuovo gioco che segni un evoluzione rispetto a eFootball (l'ex PES) o qualcosa di completamente differente.

Il trademark è stato registrato sul sito dell'EUIPO, ovvero l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, in data 11 marzo 2022. La pagina non rivela dettagli significativi sulla natura del gioco, che è stato registrato sotto le categorie dei software da gioco elettronici e dei "gaming services", ovvero di un insieme di servizi online, che potrebbe indicare benissimo un tradizionale multiplayer così come una piattaforma online in stile Gaas.

La pagina dell'EUIPO con il marchio di Pro Powerful Soccer registrato da Konami

Tuttavia, ciò che è davvero interessante è il nome in sé. Pro Powerful Soccer infatti ha una certa somiglianza con Pro Evolution Soccer (PES, per gli amici) e dunque potrebbe indicare un nuovo cambio di nome per la serie, ora conosciuta come eFootball. Oppure una sorta di "spin-off", magari basato sul calcio a cinque o con dinamiche di gioco non convenzionali.

Per saperlo con certezza non ci resta che attendere notizie ufficiali da parte di Konami. Tuttavia, nel mentre nulla ci vieta di giocare di fantasia, dunque vi chiediamo: secondo voi di cosa si potrebbe trattare?