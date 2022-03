Overwatch 2: il director si scusa con i fan per la scarsa comunicazione e i contenuti sporadici

In concomitanza con l'annuncio della beta a numero chiuso di Overwatch 2, il game director Aaron Keller ha condiviso un messaggio con i fan dello sparatutto di Blizzard, scusandosi per lo scarso numero di contenuti pubblicati per il primo capitolo negli ultimi anni e aggiornamenti sullo stato dei lavori del sequel.

"Voglio ringraziare tutti i nostri giocatori per il vostro supporto costante, ci rendiamo conto di non aver fatto della buona comunicazione, non vi abbiamo tenuti aggiornati e onestamente, vi abbiamo deluso nel pubblicare nuovi contenuti per Overwatch", afferma Keller, successivamente promettendo un cambio di rotta d'ora in poi.

"Vi ascoltiamo e ci impegniamo per darvi aggiornamenti più continui su tutto ciò che riguarda Overwatch 2."

Overwatch 2, un'immagine di Lucio

Per chi si fosse perso le ultime, Overwatch 2 avrà presto una beta, annunciata giusto pochi giorni fa da Blizzard, con tanto di dettagli sulle modalità di gioco, le nuove mappe ed eroi e modifiche a quelli già disponibili.

Non solo, è stato annunciato anche che la componente PvP e quella PvE di Overwatch 2 verranno pubblicate in momenti separati, dando priorità prima al multiplayer competitivo.