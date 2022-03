Monster Hunter Rise Sunbreak: dettagli su numero di mostri, mappe e prezzo da un insider

Samus Hunter, noto gola profonda del mondo Nintendo, ha svelato tanti presunti dettagli su Monster Hunter Rise Sunbreak, la massiccia espansione dell'hunting di Capcom in arrivo durante il corso dell'estate su Nintendo Switch e PC, tra cui il numero di nuovi mostri e mappe.

Stando alle informazioni condivise dall'insider, Monster Hunter Sunbreak avrà circa 30 nuovi mostri, tra creature inedite e vecchie glorie della serie, che i cacciatori dovranno affrontare in 5 nuove aree (una di queste però potrebbe essere semplicemente l'hub principale).

Sempre secondo Samus Hunter, l'espansione introdurrà una nuova meccanica legata a quelle del fildiseta e delle abilità di scambio. I mostri inoltre avranno un numero maggiore di interazioni con gli elementi delle mappe.

Infine, Samus Hunter afferma che Sunbreak uscirà a circa sei mesi dalla versione PC di Monster Hunter Rise, quindi tra giugno e luglio, al prezzo di 39,99 euro. Al lancio sarà disponibile anche una nuova edizione che include il gioco base e l'espansione a prezzo scontato. Dopo il lancio, inoltre, potrebbero arrivare altri mostri aggiuntivi grazie a degli aggiornamenti gratuiti.

Come al solito precisiamo che si tratta di indiscrezioni senza conferma ufficiale, per quanto piuttosto credibili. Molti degli elementi riportati qui sopra, come numero di mostri, aggiunta di nuove meccaniche e prezzo, sono in linea con quanto fatto da Capcom con Iceborne, la maxi-espansione di Monster Hunter World.

In ogni caso, per scoprire la verità forse non dovremo attendere a lungo, dato che la prossima settimana ci sarà un nuovo evento in diretta in cui Capcom presenterà novità su Monster Hunter Rise Sunbreak.