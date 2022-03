Monster Hunter Digital Event annunciato a marzo 2022, su Sunbreak e altre novità

Capcom ha annunciato un nuovo Monster Hunter Digital Event per marzo 2022, un evento di presentazione speciale dedicato alla serie di action RPG sulla caccia ai mostri che si terrà la prossima settimana, incentrato principalmente su Monster Hunter Rise: Sunbreak ma non solo.

Il nuovo evento di presentazione si terrà il 15 marzo 2022 e, al momento, l'illustrazione principale parla chiaro: quello che si vede come soggetto principale è Monster Hunter Rise: Sunbreak, la nuova maxi-espansione del gioco già disponibile su PC e Nintendo Switch, ma non sono affatto escluse altre novità possibili per la serie in questa sede.



L'evento in livestream durerà 20 minuti e in questi ci sarà spazio per nuovi mostri, informazioni sul gameplay e vari altri dettagli, sul gioco in questione e sulla serie in generale. L'orario previsto è dalle ore 15:00 del 15 marzo 2022, dunque per quell'ora ci potremo sintonizzare sulla trasmissione in streaming per conoscere le novità in arrivo da parte di Capcom, che ovviamente seguiremo in diretta anche su queste pagine.

Nel frattempo, Monster Hunter Rise si è aggiornato con l'update 3.9 che introduce 14 armi e il set Cintura Nera, tra i preparativi proprio a Sunbreak, espansione che peraltro si era presentata con un teaser per i The Game Awards 2021 e che risulta molto attesa da tantissimi fan della serie impegnati già sul nuovo capitolo.