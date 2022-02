Monster Hunter Rise: l’update 3.9 introduce 14 armi e il set Cintura Nera per prepararvi a Sunbreak

Capcom ha annunciato l'aggiornamento gratuito 3.9 di Monster Hunter Rise in uscita il 24 febbraio per PC e Nintendo Switch che, tra le varie novità e fix, introduce il set di armi Difensore per tutti i 14 tipi, il set armatura Cintura Nera e il Talismano del Veterano.

I nuovi contenuti possono essere riscattatati da Senri il Postino nel villaggio di Kamura e sono pensati per preparare i giocatori, specialmente quelli che hanno iniziato a giocare da poco, all'arrivo di Monster Hunter Rise: Sunbreak, la massiccia espansione che introdurrà nuovi pericolosi gigantomostri e il Grado Maestro.

Il set di armi Difensore, stando alla descrizione ufficiale, aiuterà i giocatori fin dalle fasi iniziali dell'avventura e potranno essere potenziate dal fabbro mentre avanzate nell'Alto Grado.

Invece, il set armatura Cintura Nera (disponibile anche come stile armatura) offre una difesa elevata (150, 180 una volta potenziato al massimo) e una serie di abilità di base pensate per i giocatori alle prime armi, nello specifico:

Bonus Attacco di lv. 4

Protezione Udito di lv. 3

Atleta di Lv.1

Bonus guarigione di Lv.1

Antisussulto di Lv. 1

Il Talismano del veterano invece offre un punto di Atleta e due di Bonus Guarigione. Infine, sempre con l'Update 3.9, potrete ottenere anche il set armatura Gilda, che migliora le abilità raccolta (ma di cui al momento non sono note le skill incluse).