Ganryu 2: annunciato il seguito di un poco conosciuto titolo per Neo Geo

L'editore Just For Games e lo sviluppatore Storybird Studio hanno annunciato Ganryu 2, seguito di un poco conosciuto platform arcade per Neo Geo, risalente al 1999, in uscita il 22 aprile 2022 su PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X e S.

In realtà si tratta di un titolo di culto tra gli appassionati di retrogaming, ma tutto immaginavamo tranne che ne avrebbe annunciato il secondo capitolo nel 2022. Comunque sia, visti i casi Streets of Rage 4 e Windjammers 2, non è nemmeno la stranezza che sembra. La licenza gli sarà costata pochissimo.

Per accompagnare l'annuncio è stato pubblicato un primo trailer, che mostra il gameplay, rigorosamente in linea con quello dell'originale:

Pubblicate anche alcune immagini, che trovate raccolta nella seguente galleria:

Leggiamo infine la trama e le caratteristiche del gioco:

Dopo aver battuto Kojirō, Musashi decide di ritirarsi nella provincia di Hokkaido, nel nord del Giappone, per meditare e dedicarsi all'arte. Durante una meditazione, uno spirito lo contatta: "Miyamoto Musashi, la nostra battaglia non è ancora finita, ti aspetto per mettere fine a questa storia una volta per tutte! L'intero Giappone pagherà per il tuo oltraggio! Ti aspetto, Miyamoto Musashi!"Musashi non ha alcun dubbio, quella è la voce di Sasaki Kojirō. Il suo corpo sarà anche stato sconfitto, ma lo spirito permane e ha intenzioni estremamente vendicative. Miyamoto Musashi comprende, quindi, che deve attraversare il Giappone da nord a sud arrivando sull'isola di Ganryū-jima, dove aveva già battuto Sasaki Kojirō una volta, per combatterlo di nuovo e liberare il suo spirito per sempre.

Un hack'n'slash ispirato al romanzo "Musashi" di Eiji Yoshikawa, pubblicato nel 1930, sulla vita di Takezo Musashi, il samurai realmente esistito più famoso del Giappone!

Esplora un Giappone immaginario del XVII secolo attraverso le stagioni: primavera, estate, autunno e inverno.

Sconfiggi Kojirō nella fortezza fluttuante e salva il Giappone!

Scatta, fai salti doppi e contro il muro, lancia kunai per sconfiggere i nemici!

Usa le abilità speciali, Kami, per battere gli avversari.

Colleziona le carte hanafuda nascoste nei vari livelli.

Un magnifico videogioco in pixel art ispirato ai classici come Shinobi 3 e Shadow Dancer.