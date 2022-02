Intel: GPU Arc arriveranno nel 2022, sono le prime GPU per laptop e desktop della compagnia

Intel ha svelato che le GPU Arc, le prime della compagnia, saranno disponibili nel 2022. Nel primo trimestre dell'anno, quello corrente, saranno lanciate le versioni per laptop, mentre quelle per desktop arriveranno nel secondo trimestre. Nel terzo trimestre saranno lanciate anche delle schede video per workstation, che comunque riguardano meno l'industria dei videogiochi.

Annunciato anche "Project Endgame", un servizio che consentirà di sfruttare le nuove GPU via cloud, probabilmente in modo simile a GeForce Now di Nvidia. In entrambi i casi i dettagli forniti non sono stati moltissimi, quindi aspettiamo ulteriori comunicazioni per essere più precisi. Di fatto non si sa nulla: né il tipo di servizio, né quali giochi saranno utilizzabili, né quali saranno le GPU coinvolte. L'unica certezza è che se ne parlerà ancora nel 2022, quindi non dovrebbe mancare molto per avere notizie in merito.

Intel ha anche annunciato di aver iniziato a lavorare sulla sua terza generazione di GPU Arc, nome di lavorazione "Celestial" (la prima generazione si chiamata Alchemist, la seconda Battlemage e la quarta Druid... ci devono essere degli appassionati di fantasy da quelle parti).

Le GPU Celestial dovrebbero essere mirate agli ultra appassionati, con prestazioni paragonabili alle GeForce 3090 Ti di Nvidia o alla RX 6900 XT di AMD. Comunque sia non corriamo troppo, visto che dobbiamo provare ancora la prima.