Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X|S, fra ray tracing e aspettative tradite

Cyberpunk 2077 è finalmente disponibile anche su PS5 e Xbox Series X|S con una versione nativa, figlia del tanto atteso upgrade next-gen che sarebbe dovuto arrivare l'anno scorso e che invece CD Projekt RED ha rinviato di diversi mesi per via delle tempistiche necessarie a ottimizzare il lavoro.

Tantissimi giocatori fra quei 17,3 milioni di copie vendute di Cyberpunk 2077 hanno voluto aspettare questo momento per cominciare l'avventura di V nella grande e oscura Night City, visto che su PS4 e Xbox One il gioco era letteralmente un disastro. Dopo aver saputo di come stavano le cose, alcuni non hanno neppure scartato il blu-ray e l'hanno lasciato nel cassetto ad attendere giorni migliori. Questi, insomma.

Ebbene, le aspettative di questi utenti sono state soddisfatte o tradite? Il tanto decantato ray tracing, che su PC effettivamente eleva l'intera esperienza dal punto di vista visivo, è quello che immaginavamo di trovare implementato su PlayStation 5 e Xbox Series X? E che dire dei miglioramenti apportati alla versione Xbox Series S?

Mentre la nebbia dell'entusiasmo per il lancio a sorpresa dell'upgrade next-gen comincia finalmente a diradarsi, è il caso di fare qualche ragionamento su cos'è davvero Cyberpunk 2077, ma soprattutto su cosa assolutamente non è in ambito console; che si tratti delle macchine attuali o di quelle di precedente generazione.

Cyberpunk 2077, un artwork ufficiale

Il gioco di CD Projekt RED è un action RPG dal grande spessore narrativo che si miscela alla ricchezza di un open world pieno di cose da fare e da vedere, di personaggi da conoscere e scoprire. Intrecci del genere si pongono ormai come un marchio di fabbrica per lo studio polacco, che sa bene come valorizzare questo tipo di struttura.

Gli sviluppatori non si sono assolutamente risparmiati nel riempire la campagna di dialoghi, sequenze e quant'altro utili a favorire il nostro coinvolgimento nelle vicende del protagonista, cercando di mettere insieme anche un sistema di combattimento, di abilità e di potenziamenti in grado di supportare dignitosamente tale impianto.

Cyberpunk 2077, Johnny Silvehand

Ed è vero, stavolta CD Projekt RED non ha fornito informazioni fuorvianti su ciò che ci saremmo dovuti aspettare dalla versione next-gen di Cyberpunk 2077, ma un po' ha senz'altro giocato con la terminologia. Fra tutte le possibili implementazioni del ray tracing, del resto, quella relativa alle ombre è probabilmente la meno entusiasmante e ha il sapore del contentino.

A maggior ragione se per attivarla bisogna scendere a 30 fps sulla carta stabili e consistenti, ma viziati da un input lag che rende davvero difficile giocare. Molto, molto meglio a questo punto la modalità performance a 60 fps, che quantomeno rende più piacevole il gameplay tanto nella navigazione fra le strade di Night City quanto durante gli scontri.

Cyberpunk 2077, uno scontro a fuoco

Che PS5 e Xbox Series X siano fondamentalmente dei PC è cosa ben nota ed è inevitabile che il videogiocatore medio, di fronte a upgrade tecnici che richiedono la modifica di un valore all'interno di un file di configurazione (RTX sulle ombre acceso, risoluzione portata a un nuovo valore, preset delle texture superiore, numero di PNG aumentato) si chieda se effettivamente sia servito un anno per ottenere questi risultati.

Oppure se semplicemente si tratta delle tempistiche legate alla realizzazione della patch 1.5 nella sua totalità, con miglioramenti apportati all'esperienza in generale, l'eliminazione di bug e glitch, l'aggiunta di alcuni contenuti (vedi ad esempio gli appartamenti) e, in generale, una ripulitura che ha il sapore di una build 1.0 e che servirà per macinare altre vendite.

Voi che ne pensate? Parliamone.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.