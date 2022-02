Cyberpunk 2077, patch 1.5: tutte le novità nell'infografica di CD Projekt RED

Cyberpunk 2077, l'infografica con le novità della patch 1.5

Cyberpunk 2077, l'infografica con le novità della patch 1.5

Cyberpunk 2077 ha appena ricevuto la patch 1.5 e CD Projekt RED ha pubblicato un'infografica con tutte le novità dell'atteso aggiornamento, suddivise per piattaforma.

Disponibile ora, l'upgrade next-gen di Cyberpunk 2077 vedrà l'aggiunta di nuove armi, appartamenti per il protagonista, opzioni per la personalizzazione e modifiche al bilanciamento del gameplay.

Sul piano tecnico potremo godere di ombre in ray tracing su PS5 e Xbox Series X ma non su Xbox Series S, miglioramenti grafici di varia natura e PNG più reattivi rispetto a quanto accade per le strade di Night City.

Su PlayStation 5 il gioco supporterà le funzionalità del controller DualSense per offrire un'esperienza ancora più immersiva, nella fattispecie il feedback aptico e i trigger adattivi.

Quanto alle performance, su PS5 e Xbox Series X sarà possibile giocare a 60 fps e 4K dinamici oppure a 30 fps e 4K dinamici con ray tracing, mentre su Xbox Series S l'unica modalità grafica gira a 1440p e 30 fps. La qualità della screen space reflection varietà a seconda del frame rate.