Ubisoft può rimanere indipendente, ma valuterà tutte le proposte di acquisizione, stando al CEO

In una recente conference call, Yves Guillemot, il CEO di Ubisoft, ha detto che la compagnia ha le risorse per rimanere indipendente, ma che comunque valuterà tutte le proposte di acquisizione. A riportare la sua dichiarazione è stato l'analista dell'industria dei videogiochi Daniel Ahmad, meglio conosciuto come ZhugeEX.

Ahmad ha fatto anche notare che la risposta di Guillemot, arrivata a una domanda fatta da uno dei presenti nella call, è generica e non dice in realtà molto, perché è quella che qualsiasi CEO di qualsiasi compagnia avrebbe dato in un simile frangente. Insomma, è la classica risposta diplomatica, comunque interessante perché mostra una certa apertura sull'argomento, con Ubisoft conscia di come il suo modello basato su proprietà intellettuali e asset sia ricercatissimo dalle compagnie tech del mondo del gaming.

C'è da dire che all'epoca del tentativo di scalata a Ubisoft di Vivendi, fu Guillemot stesso a sottolineare quanto l'indipendenza fosse essenziale per la compagnia. Chissà cosa è cambiato, nel frattempo.