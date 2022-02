Rainbow Six Extraction a quota 5 milioni di giocatori, dice Ubisoft

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction ha raggiunto quota 5 milioni di giocatori: lo ha annunciato Ubisoft nell'ambito dei risultati finanziari per il terzo trimestre fiscale del 2022.

Capace di totalizzare 3 milioni di giocatori già nella prima settimana, Rainbow Six Extraction è dunque cresciuto in maniera sostanziale e si è rivelato un prodotto solido per la casa francese, determinata a espandere l'universo di Rainbow Six.

In generale, l'azienda ha fatto segnare entrate per 746,1 milioni di euro nel terzo trimestre, con un calo dunque del 25,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma le vendite del catalogo al di fuori delle novità sono aumentate del 37%.

Come avrete letto nella nostra recensione di Rainbow Six Extraction, lo sparatutto cooperativo a base di alieni targato Ubisoft offre senza dubbio un'esperienza solida e interessante, pur con qualche limite.

Nello specifico, il grado di sfida un po' marcato quando si gioca in solitaria, un sistema di progressione non del tutto convincente e qualche problema di bilanciamento degli Operatori necessiterebbero di un po' di limature da parte degli sviluppatori.