Rainbow Six Extraction a quota 3 milioni di giocatori in una settimana

Rainbow Six Extraction ha raggiunto quota 3 milioni di giocatori nel giro di una settimana. Il dato è stato svelato da Ubisoft, che evidentemente può ritenersi soddisfatta del risultato, soprattutto perché il gioco non è stato accompagnato da chissà quale hype.

Attualmente Rainbow Six Extraction è in quarta posizione tra i titoli più popolari del Game Pass console, almeno negli Stati Uniti. Ubisoft non ha fatto distinzione tra copie vendute e copie scaricate tramite abbonamento, quindi è difficile determinare come sia andato effettivamente il gioco nei diversi settori. Comunque sia il solo fatto di aver comunicato il dato rende evidente una certa soddisfazione.

Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Rainbow Six Extraction, in cui abbiamo scritto:

Rainbow Six Extraction è indubbiamente un titolo avvincente, stratificato, complesso ed estremamente soddisfacente. A patto di avere la compagnia giusta per affrontarlo e soprattutto la pazienza necessaria a scalare il suo sistema di progressione che non ci ha completamente convinto anche a causa di una maldestra gestione del bilanciamento. Il suo gameplay sa essere spietato e molto divertente e la ripetitività di fondo delle meccaniche non risulta mai pesante o straniante nonostante la quantità non sterminata di contenuti. Chiaramente non è per tutti: è un'esperienza hardcore che richiede molta dedizione e che avrà bisogno di un grande supporto da parte di Ubisoft per essere longeva.