Two Point Campus: data di uscita annunciata, disponibile su Xbox Game Pass al lancio

Sega ha annunciato la data di uscita di Two Point Campus. Il nuovo gestionale di Two Point Studios sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch a partire dal 17 maggio 2022. Il gioco inoltre farà parte del catalogo di Xbox Game Pass per PC e console dal day one.

In occasione dell'annuncio, Sega ha pubblicato un nuovo trailer di Two Point Campus che dà il via ai preorder e mostra alcuni spezzoni di gameplay, introducendoci alla frizzante vita da campus universitario del gioco e le varie attività a cui gli studenti possono partecipare.

Two Point Campus mette il giocatore al controllo di una università, da costruire e gestire al meglio in tutti i suoi vari aspetti, dalla pianificazione e costruzione degli edifici, delle strutture di supporto e dei collegamenti al controllo dei lavori al suo interno.

Il tutto è caratterizzato dai toni sopra le righe e scanzonati tipici dei giochi di Two Point Studio. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Two Point Campus.