Amazon Prime Gaming: giochi gratis di febbraio 2022 svelati, ecco la lista

Amazon ha annunciato quali saranno i giochi gratis di febbraio 2022 di Prime Gaming, servizio compreso nell'abbonamento ad Amazon Prime. Tutti i giochi saranno disponibili a partire dal 1° febbraio 2022. Leggiamo la lista:

Stellaris

As Far As The Eye

Ashwalkers: A Survival Journey

Double Kick Heroes

Golazo Soccer League

Il gioco del mese è sicuramente Stellaris, uno strategico 4X di Paradox Interactive che ha raccolto enormi consensi tra gli appassionati e che, pur risalendo al 2016, è ancora giocatissimo grazie al supporto costante del team di sviluppo. L'obiettivo del giocatore è quello di creare un impero galattico esplorando lo spazio, interagendo con altre specie e gestendo la sua flotta. Si tratta di un titolo vario e con moltissime opzioni per personalizzare le partite, cresciuto enormemente dall'epoca del lancio.

Gli altri titoli del mese sono comunque interessanti: As Far As The Eye è un gestionale roguelike molto colorato e abbastanza spietato; Ashwalkers: A Survival Journey è uno survival dalla grande atmosfera; Double Kick Heroes è uno sparatutto a base di zombi e Golazo Soccer League è un gioco di calcio che richiama il classici arcade del genere.

Oltre ai giochi gratuiti, gli abbonati Prime potranno riscattare anche i seguenti contenuti a febbraio, sempre da Prime Gaming: il Rubicon Phase Bundle per Rainbow Six Extraction, ossia un DLC cosmetico che aggiunge un'uniforme al gioco; dei nuovi DLC per FIFA 22, che includono anche sette giocatori rari fascia oro e 400.000 dollari per Grand Theft Auto Online.