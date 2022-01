UFL: stasera il primo video gameplay, ecco come seguire la presentazione

Questa sera verrà presentato ufficialmente primo video con gameplay di UFL, il nuovo gioco di calcio che sfiderà FIFA ed eFooball.

L'appuntamento è fissato alle 21:00 italiane di oggi, giovedì 27 gennaio 2022, con la presentazione che avverrà sul canale YouTube ufficiale di UFL, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

Questa sera dunque avremo l'occasione di vedere per la prima volta in azione UFL e avere un assaggio delle caratteristiche di gameplay di questa nuova e ambiziosa simulazione calcistica. Per chi non lo sapesse, UFL è un nuovo gioco di calcio tripla A free-to-play che ha attirato in questi mese le attenzioni di tantissimi giocatori, dato che mira a fare concorrenza ai colossi FIFA ed eFootball (ex-PES).

UFL è in sviluppo presso gli studi di Strikerz Inc. e sarà incentrato essenzialmente sul lato multiplayer, con un occhio particolare per l'eSport. Fin dal lancio supporterà le funzionalità cross-play. UFL si avvarrà della collaborazione di alcuni fuoriclasse del calcio per promuovere il gioco, tra cui Romelu Lukaku che di recente è stato il protagonista di un nuovo video.