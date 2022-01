Gran Turismo 7: nuovo trailer conferma la data di uscita su PS5 e PS4

Il canale YouTube di PlayStation ha pubblicato un nuovo trailer di Gran Turismo 7 che, tra le altre cose, conferma nuovamente il 4 marzo 2022 come data di uscita del gioco, il che dovrebbe far tirare un sospiro di sollievo a tutti coloro che erano preoccupati per via delle voci di corridoio degli ultimi giorni.

Per chi non lo sapesse, pochi giorni fa Sony ha annullato un evento per la stampa di Gran Turismo 7, cosa che aveva destato timori per un possibile rinvio del gioco. Infatti, un caso analogo era avvenuto con una presentazione di The Last of Us 2, che aveva preceduto il posticipo del gioco. Successivamente Sony ha programmato una nuova data per l'evento, ma ciò non è bastato per dissipare tutti i dubbi.

Alla fine del nuovo filmato di Gran Turismo 7 viene indicato il 4 marzo 2022 come data di debutto nei negozi, il che dovrebbe rassicurare tutti i giocatori del fatto che il gioco non subirà rinvii, salvo sgraditissime sorprese dell'ultimo minuto.

Il filmato di per sé è fondamentalmente un breve spot pubblicitario con qualche spezzone di gameplay di Gran Turismo 7 e che presenta alcune delle caratteristiche della versione PS5, come il supporto ai grilletti adattivi del Dualsense e il 3D Audio.