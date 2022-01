Horizon Forbidden West: il cosplay di Aloy di Anastasya Zelenova sfida un Divoratuono

Mancano ormai poche settimane all'uscita di Horizon Forbidden West su PS5 e PS4, la nuova esclusiva PlayStation di Guerrilla Games, e per ingannare l'attesa Anastasya Zelenova ha realizzato uno splendido cosplay di Aloy ispirato a Zero Dawn in cui affronta un Divoratuono, una delle macchine più feroci e pericolose in assoluto.

Aloy è un personaggio forte e tenace che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo sin dal lancio di Horizon Zero Dawn. Una vera e propria icona che nel tempo è diventata fondamentalmente l'"ambasciatrice" dei PlayStation Studios, visto che è la protagonista di diversi crossover con altri videogiochi, tra cui Fortnite, Fall Guys e Genshin Impact.

Anastasya Zelenova ha ricreato nel dettaglio Aloy nel suo cosplay, con un costume completo di arco e frecce che si ispira in larga parte agli abiti tradizionali usati dai cacciatori Carja, una delle tribù del mondo di Horizon Zero Dawn e Forbidden West. La cura nei dettagli è altissima, così come la scelta della location, che ricorda molto le aree che circondano Meridiana, mentre il Divoratuono aggiunto in post-produzione rende questo cosplay ancora più accattivante, come potrete constatare voi stessi negli scatti qui sotto.

Che ne pensate del cosplay di Aloy da Horizon Forbidden West e Zero Dawn firmato da Anastasya Zelenova?