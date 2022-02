Ultimate Epic Battle Simulator 2: data d'uscita ufficiale annunciata da un trailer

Brillant Game Studios ha pubblicato un nuovo trailer di Ultimate Epic Battle Simulator 2 per annunciare la data d'uscita ufficiale del gioco: il 12 maggio 2022. Il filmato, che trovate in testa alla notizia, mostra anche delle nuove sequenze di gameplay, tanto per capire di cosa si sta parlando.

Ultimate Epic Battle Simulator 2 doveva inizialmente uscire nell'autunno del 2021, ma gli sviluppatori ne hanno rinviato il lancio per rifinirlo meglio. Il primo capitolo è stato un gioco di buon successo, nonostante la semplicità di fondo. Sostanzialmente il giocatore non deve fare altro che fissare i parametri delle battaglie, tipi e quantità di unità comprese, e stare a guardare mentre prendono vita sullo schermo.

Ad esempio potete dare uno sguardo a questo spettacolare combattimento per farvi un'idea del gioco, oppure potete guardare un singolo arciere affrontare un milione di cavalieri.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Ultimate Epic Battle Simulator 2 è stato annunciato solo per PC. Chissà se arriverà mai su console o su altre piattaforme.