Elden Ring: le migliori armi ottenibili a Sepolcride nelle fasi iniziali

Avete appena iniziato Elden Ring e siete alla disperata ricerca di un'arma all'altezza dei mille pericoli che si celano nell'Interregno? In questa guida vi sveleremo quali sono le armi migliori di Elden Ring che potete recuperare senza troppa fatica già nelle prime ore di gioco a Sepolcride e su cui potrete iniziare a costruire una build sopra. Come da tradizione, anche l'ultimo opera di FromSoftware mette a disposizione un gran numero di armamenti in grado di soddisfare tutti i gusti e le esigenze. Ogni arma ha un moveset tutto suo e cambia in modo drastico il vostro approccio ai combattimenti, tanto più che alcune hanno effetti secondari e abilità particolarmente interessanti. In questo articolo parleremo di quelle che, a nostro avviso, sono gli strumenti di morte migliori che si possono recuperare anche con un personaggio di livello inferiore al 20, senza dover farmare o spingersi oltre i confini di Sepolcride, la regione di partenza di Elden Ring.

Uchigatana Elden Ring, ecco dove si trova l'Uchigatana Parametri richiesti : 10 in Forza e 15 in Destrezza

: 10 in Forza e 15 in Destrezza Peso : 5.5

: 5.5 Scaling di partenza : D in Forza e D in Destrezza

: D in Forza e D in Destrezza Effetto secondario: causa sanguinamento L'Uchigatana è una delle armi classiche dei giochi FromSoftware e una delle più apprezzate dai giocatori. È una katana con buone statistiche e requisiti molto alla mano, specialmente se avete intenzione di creare una build basata su Destrezza. L'Uchigatana è un arma semplice da utilizzare, il sanguinamento risulta utile contro diversi nemici e l'abilità di base, Sfoderamento, è piuttosto versatile. Se non avete scelto il Samurai come classe, sarete felici di sapere che potrete ottenere quest'arma nelle fasi iniziali di Elden Ring. Si trova nelle "Catacombe Mortifere", un mini-dungeon opzionale situato tra i luoghi di grazia "Capanna del mastro guerriero" e "Sacroponte" (serve il salto di Torrente per raggiungerlo), fate riferimento alla mappa qui sopra per trovarlo. Si tratta di un'area pericolosa se siete alle prime armi, ma fattibile con un po' di precauzione. In questo dungeon dovrete fare i conti con dei nemici scheletrici, non particolarmente pericolosi se affrontati uno alla volta, ma micidiali in gruppo per via della loro peculiarità: tornano in vita pochi secondi dopo la morte. Per eliminarli definitivamente quello che dovete fare, in mancanza di altri mezzi, è semplicemente attaccarli mentre si stanno rigenerano. Per trovare l'Uchigatana, partendo dal Luogo di Grazia andate dritto finché non troverete una porta chiusa, che porta al boss (che fortunatamente non dovrete affrontare per ottenere l'arma). Ora sarete costretti a girare a sinistra. Scendete le scale e andate a destra, vedrete un ingresso che porta a uno stretto corridoio. Da qui proseguite lungo il percorso finché non troverete un cadavere con addosso un oggetto, ovvero l'Uchigatana.

Spada Lunga Elden Ring, superato questo Luogo di Grazia troverete un boss, a prescindere dall'esito dello scontro otterrete l'accesso alla Rocca della Tavola Rotonda Parametri richiesti : 10 in Forza e 10 in Destrezza

: 10 in Forza e 10 in Destrezza Scaling di partenza : D in Forza e D in Destrezza

: D in Forza e D in Destrezza Peso: 3.5 La Spada lunga è un'arma molto basilare, ma non per questo da sottovalutare, dato che si tratta di un ottimo punto di partenza per qualsiasi giocatore alle prime armi o in generale come "rimpiazzo" in attesa di trovare strumenti di morte migliori. È molto accessibile quanto a statistiche, ha un moveset ben bilanciato e semplice da utilizzare, che garantisce una buona mobilità al giocatore. Se non avete iniziato con la classe Cavaliere Errante, potrete comprare la Spada Lunga per 1.000 rune dai Resti delle Leggidita nella Rocca della Tavola Rotonda, l'hub di Elden Ring. Potrete visitare questo luogo, dopo aver affrontato un determinato boss che si trova pochi metri dopo il Luogo di Grazia "Galleria per il Castello" segnalato nella mappa qui sopra. A prescindere dall'esito dello scontro, riposando in Luogo di Grazia qualsiasi, Melina vi condurrà alla Rocca della Tavola Rotonda.

Arco corto Elden Ring, ecco dove trovare il mercante che vende l'Arco corto Parametri richiesti : 8 in Forza e 10 in Destrezza

: 8 in Forza e 10 in Destrezza Scaling iniziale : E in Forza ed E in Destrezza

: E in Forza ed E in Destrezza Peso: 2.5 Se avete iniziato Elden Ring con una classe senza stregonerie o incantesimi, un'arma a medio-lunga gittata vi farà assolutamente comodo e l'Arco corto è perfetto per lo scopo. È utilizzabile da qualsiasi classe, è leggerissimo e potrete recuperarlo con un piccolo investimento di 600 rune nei primi minuti di gioco. Potrete acquistarlo dal mercante nomade situato sulla spiaggia a ovest del Luogo di Grazia "Primo Passo". Partendo da qui avanzate verso nord-ovest e poi girate a destra prendendo la discesa che porta alla spiaggia. Non potete sbagliarvi in quanto questo tragitto è pattugliato da un troll, ma niente paura, con un bello sprint non riuscirà a starvi dietro. Una volta raggiunta la spiaggia procedete verso sud e raggiungete il luogo indicato nella mappa qui sopra, il mercante si trova al riparo sotto una rovina. Se preferite invece un Arco Lungo (richiede 9 in Forza e 14 in Destrezza), potrete acquistarlo per 1.200 rune presso i Resti delle Due Dita alla Rocca della Tavola Rotonda di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente.

Spadone del Vassallo Elden Ring, ecco dove trovare lo Spadone del vassallo Parametri richiesti : 16 in Forza e 10 in Destrezza

: 16 in Forza e 10 in Destrezza Scaling iniziale : D in Forza e Destrezza

: D in Forza e Destrezza Peso: 9.0 Lo Spadone del Vassallo è fondamentalmente il primo spadone su cui potrete mettere le mani, un'arma affidabile sia se usata a una mano che a due e caratterizzata da un moveset solido e un buon raggio d'azione. Più in là potrete mettere le mani sulla Claymore e altri spadoni più interessanti, ma si tratta comunque di un ottimo punto di partenza. Potrete recuperare lo Spadone del Vassallo nell'accampamento a sud-est del Luogo di Grazia "Davanti al Castello". Si trova nel forziere sopra il carro nel lato ovest dell'accampamento dei soldati. Vi basterà eliminare la guardia, preferibilmente in modo silenzioso, per poi recuperare l'arma dallo scrigno.

Flagello Elden Ring, ecco dove trovare il Flagello Parametri richiesti : 10 in Forza e 18 in Destrezza

: 10 in Forza e 18 in Destrezza Scaling iniziale : D in Forza e Destrezza

: D in Forza e Destrezza Effetto secondario : sanguinamento

: sanguinamento Peso: 5 Il Flagello è un arma facile da ottenere, semplice da utilizzare, che infligge danni da impatto che non possono essere parati e sanguinamento. Non ha un'abilità di base particolarmente interessante, ma potete sempre scambiarla con una più forte con le ceneri di guerra. Potrete ottenere quest'arma nel lato nord dello stesso accampamento dei soldati citato nel paragrafo precedente. Anche in questo caso si trova all'interno di uno scrigno sopra un carro sorvegliato da una guardia.

Lama Gemella Elden Ring, ecco dove trovare la Lama Gemella Parametri richiesti : 10 in Forza e 18 in Destrezza

: 10 in Forza e 18 in Destrezza Scaling iniziale : D in Forza e Destrezza

: D in Forza e Destrezza Peso: 7.0 La Lama Gemella è un'ottima arma per chi predilige i combattimenti corpo a corpo e dà il meglio di sé quando utilizzata a due mani. Ha un buon raggio d'azione e sferra una serie di attacchi molto veloci che possono essere spammati senza dare tempo o modo al nemico di turno di reagire. Inoltre l'abilità di base sferra un attacco roteante in avanti, un'ottima mossa d'apertura. Potrete trovarla nel Lago di Agheel, nei pressi delle "Rovine incenerite dal drago", fate riferimento alla mappa qui sopra per la posizione precisa. Nello specifico l'arma si trova all'interno di un forziere dentro un sotterraneo, raggiungibile solo utilizzando il doppio salto di Torrente per scavalcare le mura di un edificio in rovina. Fate attenzione, nell'area è presente anche un altro sotterraneo con un secondo scrigno, non confondeteli. Quest'ultimo è protetto da un gruppo di non-morti e cani, mentre quello che interessa a noi è completamente sguarnito, dunque non potete sbagliarvi. Cosa si nasconde nell'altro scrigno? È una sorpresa!

Reduvia Elden Ring, ecco dove trovare la Reduvia Parametri richiesti : 5 in Forza, 13 in Destrezza e 13 in Arcano

: 5 in Forza, 13 in Destrezza e 13 in Arcano Scaling di base : E in Forza, D in Destrezza e Arcano

: E in Forza, D in Destrezza e Arcano Effetto secondario : sanguinamento

: sanguinamento Peso: 2.5 La Reduvia è uno dei migliori pugnali che potete ottenere nel gioco e caldamente consigliato se state giocando nei panni del Fuorilegge. Non ha un gran raggio d'azione, ma colpisce duro e rapidamente, causando sanguinamento. La sua abilità unica inoltre lancia delle delle lame insanguinate in linea retta, con un buon raggio d'azione e un basso costo in PA (4 punti). Per ottenere la Reduvia dovrete proseguire nel fiumiciattolo a nord del Lago di Agheel, fino al punto indicato nella mappa qui sopra. Verrete invasi dall'NPC Nerijus. Fate attenzione, è estremamente forte e può farvi fuori con pochi colpi. Fortunatamente quello che dovrete fare per vincere lo scontro è resistere per circa una ventina di secondi: in vostro soccorso verrà infatti l'NPC Yura. Il vostro inaspettato alleato è talmente forte e resistente che può benissimo sconfiggere l'invasore da solo senza il vostro aiuto. Una volta che Nerijus sarà morto, lascerà la Reduvia.

Martello da guerra Elden Ring, ecco dove trovare il Martello da Guerra Parametri richiesti : 26 in Forza e 8 in Destrezza

: 26 in Forza e 8 in Destrezza Scaling di base : C in Forza ed E in Destrezza

: C in Forza ed E in Destrezza Peso: 10.0 Il Martello da guerra richiede un investimento non indifferente in Forza (utilizzandolo a due mani bastano 18 punti), ma si tratta di uno dei martelli più forti del gioco. Picchia duro, ha un buon moveset, con tanto di letali attacchi in carica, e può facilmente rompere la postura degli avversari. Pecca quanto a raggio d'azione, ma sarebbe stato troppo chiedere il contrario. L'abilità di base è davvero molto buona: incrementa i danni inflitti, la difesa e il recupero del Vigore. Potrete ottenere il Martello da Guerra sconfiggendo il boss situato nel mini-dungeon "Catacombe di Acquafosca", che si trova poco a nord del punto in cui avete affrontato Nerijus (in ogni caso, fate riferimento alla mappa qui sopra).

Grandascia Elden Ring, ecco dove trovare la Grandascia Parametri richiesti : 30 in Forza e 8 in Destrezza

: 30 in Forza e 8 in Destrezza Scaling di base : D in Forza e Destrezza

: D in Forza e Destrezza Peso: 13.0 La Grandascia è un altro strumento di morte che richiede un generoso investimento in Forza (per impugnarla a due mani bastano 20 punti), ma se state cercando un'arma pesante potrebbe fare al caso vostro. Rispetto al Martello da Guerra citato nel paragrafo precedente ha un raggio d'azione leggermente più ampio, ma pecca negli attacchi orizzontali, il che la rende meno adatta per affrontare gruppi di nemici. La musica cambia attivando la sua abilità, che aumenta i danni e trasforma la combo base di attacchi pesanti in una serie di fendenti estremamente potenti. Troverete la Grandascia nel forziere situato nel retro del carro trasportato dai due troll che si spostano lungo la strada tra i luoghi di grazia "Lago di Agheel nord" e "Lago di Agheel sud". L'unico modo per aprire lo scrigno è quello di eliminare almeno uno di questi due nemici, ma fortunatamente essendo incatenati i loro movimenti e aggressività saranno limitati rispetto a quelli che vagano per l'Interregno. Non è invece necessario uccidere la scorta composta da non morti e cavalieri a seguito del carro, ma potrebbe rivelarsi una buona idea per non avere distrazioni durante il combattimento con i giganti.