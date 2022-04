Elden Ring: come ottenere tutti gli Spiriti leggendari

In questa guida di Elden Ring vi spiegheremo come ottenere tutte le ceneri degli Spiriti leggendari sparse per l'Interregno e sbloccare così tra l'altro il Trofeo/obiettivo omonimo.

Nell'ultima fatica di FromSoftware il giocatore può evocare in battaglia degli spettri in cambio di PA (e in alcuni casi di PV) grazie a delle ceneri speciali e la campana evoca spiriti, un oggetto ricevuto in dono o acquistabile nelle prime ore di gioco. Gli spiriti non solo infliggono danni e status alterati durante gli scontri ma hanno anche l'utilità di attirare le attenzioni dei nemici rendendo molte battaglie con i boss sensibilmente più semplici, dunque sono una risorsa assolutamente da non sottovalutare.

In Elden Ring sono presenti un gran numero di spiriti e in particolare ce ne sono sei classificati come Leggendari, non semplicissimi da ottenere, ma data la loro potenza vale la pena comunque aggiungerli alla proprio collezione, un po' come i Talismani leggendari.

Come al solito abbiamo cercato di limitare quanto più possibile gli spoiler, ma per forza di cose in questo articolo dovremo menzionare aree avanzate e/o segrete di Elden Ring, NPC e altro ancora.