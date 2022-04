Pocky & Rocky Reshrined, un trailer su nuove modalità e caratteristiche

Pocky & Rocky Reshrined torna a mostrarsi con un nuovo trailer che mostra alcune caratteristiche e modalità di gioco nuove e aggiunte in questa versione moderna dell'action game di Natsume, sviluppato in questo caso da Tengo Project.

Si tratta di una rielaborazione moderna del vecchio Pocky & Rocky, particolare action game uscito originariamente nei primi anni 90 su Super Nintendo. Come l'originale, anche questo si presenta come un action game con elementi in stile sparatutto, caratterizzato da una visuale dall'alto e da un concept piuttosto particolare.

Invece di controllare navette spaziali o soldati di qualche tipo, i protagonisti di questo shooter sono una giovane sacerdotessa in abiti cerimoniali e un tanuki, che si ritrovano a combattere orde di creature ultraterrene derivanti direttamente dal folklore nipponico, a colpi di incantesimi e carte magiche.

Nel trailer vediamo le modalità di gioco previste in questa nuova versione, ovvero la modalità Storia, la modalità libera con multiplayer cooperativo a due giocatori e varie caratteristiche del gameplay più peculiari come la Purification Charge, l'Attacco Channeling e altro, con power-up e bonus annessi.

La data di uscita di Pocky & Rocky Reshrined è fissata per il 21 aprile in Giappone e il 24 giugno 2022 in occidente, su PS4 e Nintendo Switch.