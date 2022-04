Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, annunciati i nuovi personaggi in DLC

Si espande il cast di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles con nuovi personaggi che verranno aggiunti via DLC al roster di combattenti selezionabili all'interno dell'action game basato sulla celebre serie animata.

Si tratta di pacchetti piccoli, ognuno dedicato a un singolo personaggio, destinati ad espandere in maniera notevole il cast di combattenti all'interno del gioco, vediamo di quali si tratta:

Tengen Uzui

Daki

Gyutaro

Nezuko Kamado (Awakened Form)

Tanjiro Kamado (Entertainment District Arc)

Zenitsu Agatsuma (Entertainment District Arc)

Inosuke Hashibira (Entertainment District Arc)

I personaggi dei vari DLC possono essere utilizzati all'interno della modalità Versus di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, ognuno con le proprie caratteristiche distintive e stili di combattimento tratti direttamente dall'anime.

Il gioco è già disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e arriverà poi su Nintendo Switch il 10 giugno 2022, per conoscerlo meglio vi rimandiamo alla nostra recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles.